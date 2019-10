Subversión y terror: el detrás

El análisis sociopolítico requiere comprender tiempos, condiciones, contradicciones, factores, programa (agenda) de los actores. ¿Qué hay antes de esos once días de terror, miedo, secuestro del Estado, la democracia, destrucción y acoso de minorías étnicas al país mestizo y diverso? 1) Debilidad estructural del Estado nacional creado desde arriba, que omite diferencias regionales, étnicas y culturales. 2) El desarrollo regional de Quito, Guayaquil, Cuenca y zonas indígenas como socioeconomías y centros de poder. 3) La forzada declaración del Ecuador como nación plurinacional y multiétnica, hecha por diputados que no conocían nada de su significado y alcance. Resolvieron desde su ignorancia. 4) Suponer que la económica nacional es una sola y no la suma compleja de procesos productivos regionales-locales que tienen mayor o menor vínculo al mercado. 5) La perversa idea-decisión-acción de creer que el Estado es dador de riqueza, bienestar y felicidad. 6) La ignorancia de asambleístas, políticos y partidos respecto a comprender qué son y cómo funcionan las pequeñas y medianas economías campesinas, de Costa, Sierra y Amazonía. 7) La ineptitud de los políticos para saber que el Estado solo puede contribuir al bienestar si la sociedad y su economía funcionan bien. 8) La prepotencia de minorías étnicas de creer que pueden imponerle al Estado y a la sociedad plural su agenda, ideología y creencias mítico-mágicas. 9) Ignorancia sobre el mestizaje en las regiones. 10) Desconocer que las sociedades aborígenes del Litoral (Guayas, Manabí, etc.) eran de indígenas mercaderes que se ladinizaron. 11) Ignorar que hay regiones y provincias vinculadas al mercado de agroexportación, agroindustrias, turismo, capitalismo comercial, etc., y otras de economías industrial-mercantil, de fuerte bases burocráticas. 12) Ignorar que las economías tienen desarrollo desigual. 13) Creer que minorías étnicas, valiosas, respetables e importantes pueden acosar e invadir una ciudad y región porque les da la regalada gana. 14) Confundir protesta pacífica con atentados a los derechos humanos de la sociedad civil privándolos de agua, alimentos, seguridad, etc. Esto y más el país diverso, regional y localmente, debe repensar.