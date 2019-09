Sin justicia, la nada

“Con la justicia nadie come”, repiten los que valoran más una carretera que un principio.

Se equivocan. Contar con una justicia independiente, que solo responda a los dictados de la ley y a sus propias convicciones morales, es vital para una sociedad que se crea libre y democrática. Porque es la garantía suprema de que nadie es superior y hay un rasero que nos mide a todos por igual. Los culpables, culpables, aunque sean nuestros amigos; los inocentes, inocentes, aunque fuesen nuestros enemigos.

La ausencia de una justicia independiente explica en gran medida por qué Ecuador no desarrolla un respeto profundo por el imperio de la ley. Llevamos 4 décadas, por lo menos, de justicia politizada. Hemos tenido cortes cuyas sentencias se cubrían con las banderas partidistas de las que eran vasallas: CFP, DP, ID, PSC, PRE, SP, AP... Ya lo dijo en 1997 el entonces presidente de la Corte Suprema, Héctor Romero Parducci: “los políticos tienen metidas sus pezuñas en la justicia”. Y ahí las siguen teniendo, aunque ahora las llamen “manos”. Apestan por igual.

La falta de autonomía judicial es una tragedia porque absuelve o beneficia a los aliados del poder de turno: recordemos a banqueros enjuiciados por el delito menor de falsificar balances, y no por peculado bancario, como correspondía. O también pulveriza las garantías constitucionales más básicas de un ciudadano cualquiera, por caso un opositor: presunción de inocencia, igualdad ante la ley, procesos justos y transparentes, ¡existencia de pruebas! Pasó con el 30-S ayer, persiguiendo con sevicia a opositores de la verdad oficial; pasa hoy con el Arroz Verde, cocinado sobre un cuaderno convenientemente escrito varios años después de los hechos pero que registra al detalle, hasta con centavos, los presuntos datos. ¡Qué cantidad de genios hay en Ecuador!

Tienen razón los que dicen que “con la justicia no se come”. En efecto, no es una papa y no sabe a coliflor. Pero sin ella, como bien decía Edmundo Durán Díaz, “no hay paz, ni bienestar, ni seguridad, ni respeto a los derechos humanos”. Sin justicia independiente, solo hay la nada.