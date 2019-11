¿Qué necesitamos?

“La no violencia activa no es solo una forma más de actuar o de hacer política, sino que es una forma alternativa a aquellas formas que no permiten construir y profundizar en las verdaderas necesidades de los pueblos. No está fuera de la política, no es inadecuada a esta, ni siquiera es ajena a la democracia, más bien la expande, rompe sus límites, hace emerger sus contradicciones”, asegura María López Martínez, del Instituto Paz y Conflicto de España.

¿Cuáles son las necesidades de nuestro pueblo? Apuesto por: un reconocimiento humano de nuestra diversidad sobre una plataforma social igualitaria en derechos y en dignidad, pues ahí radica el compromiso de la sociedad civil y la clase política. La Administración Pública en sus diversas esferas, las relaciones laborales y familiares, empoderadas para sostener una dinámica que entreteja nuestras vidas con respeto a la dignidad e igualdad. Del mismo modo como se apasiona la madre en repartir los recursos por partes iguales a sus hijos, pero con la sabiduría de entregárselos en diverso modo porque amándolos descubre que son distintos, de esa forma se debe provocar que emerjan las contradicciones que nos causan daño, dolor y, por ello violencia entre nosotros, no para echar leña al fuego, sino para reconstruirnos.

Se oye que no vale la pena traer hijos al mundo, no porque sea una opción, sino porque no vale la pena, porque la humanidad está en su último estadio de civilización y que no habrá amor, menos agua. En definitiva, porque somos seres que entendemos la espiritualidad como algo subjetivo e individualista, ajeno a nuestra historia y a nuestra vida cotidiana, a nuestros pobres, a nuestro planeta y nuestro futuro.

No hay paz sin espíritu, pero tampoco hay paz sin cuerpo, sin tierra, sin un mundo de justicia e igualdad en cada uno de sus encuentros humanos. Salvar el espíritu es salvar nuestra carne, la piel con la que somos “los otros” para los demás.

¡No podemos salvarnos solos!