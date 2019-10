Pésimo precedente

Lo vivido en días pasados en el Ecuador, creo que no tiene parangón en la historia republicana reciente de nuestro país.

La decisión del Gobierno de abolir los subsidios a los combustibles, no todos, ya que la gasolina súper subió de precio antes, con el beneplácito de las masas, pues iban a ser los “ricos” los que pagarían el precio justo.

Lo que debió ser una histórica medida, adoptada sin guerra de por medio, como la que asumió el presidente Roldós, se convirtió en una vergüenza nacional e internacional. Una movilización indígena so pretexto de reclamar por sus derechos y pedir atención a sus penurias, se transformó en una batalla campal, principalmente en Quito, meta de la mentada marcha.

Gracias a las imágenes de la TV pudimos observar a los “infiltrados” que arremetieron de la peor manera contra un canal de televisión y contra la Contraloría General del Estado, que no tocaban pito en la protesta por la eliminación de los subsidios. Que fueron colocados entre los indígenas, con la aprobación de ellos, no cabe duda. Tras bastidores estaba la mosca de Bélgica y sus secuaces con una desfachatez sin nombre. El llamado a una lucha caliente por parte del comodín de la década perdida se conoció meses atrás, antes del viaje oportuno a México, manoseado por AMLO y su malévola tendencia. Ahora vemos que siguen las ratas fugando al país azteca.

Las intervenciones de los dirigentes indígenas, que, por supuesto no representan a todos los ecuatorianos, fueron desafiantes. No se compadecieron con el respeto que la ocasión imponía. Es evidente que su formación no se lo permitió, pero sí la paciencia del Gobierno. La advertencia que hiciera el ministro de Defensa sobre el uso de armas letales no consiguió el efecto deseado y hasta vimos imágenes tristes cuando se despojaban algunos uniformados de sus pertrechos ante sus victimarios, los indios y los otros.

Ahora dicen que el subsidio será focalizado. Eso debieron hacer desde el principio para que ese vicio llegue a los transportistas de ciudades y carreteras.