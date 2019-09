Peatones y vehículos

La vieja frase que plantea aquello de “los pájaros contra las escopetas”, puede aplicarse, ante las necesidades citadinas, a los peatones que en realidad no van a disparar contra los vehículos -alguien agregaría que por venganza a los tantos accidentes que se han dado en calles y carreteras- sino que la caminata de los pies se podría imponer al circular o rodar de las redondas llantas.

El caso es que se habla y hasta se propone el peatonizar -¿o peatonalizar?- zonas, calles o avenidas importantes de las grandes urbes de nuestro ya repoblado Ecuador, que también ha entrado en el fenómeno de la masificación. Exceso de habitantes urbanos (superando el criterio de la “gran aldea”) que nos lleva a la construcción de más vías para transitar y la colocación de puentes peatonales.

Recordando la permanente ocupación de tierras por parte de los “sin casa” que se dejan seducir por los “invasores”, y siguiendo con nuestro tema, comencemos por recordar que en la “Carita de Dios” existe un viejo proyecto para sacar a los motorizados de las estrechas calles del Quito colonial. Recuerdo que alguna vez tomé un taxi para que me lleve a Carondelet, adonde me dirigía con las justas, como se dice en razón del tiempo escaso de que disponía, pero el avance del automóvil era tan lento por la cantidad de vehículos que no lo dejaban avanzar, que con toda honradez el taxista, sin cobrarme la carrera, me aconsejó que me quedara donde habíamos llegado y tomara un trolebús, que por tener una vía directa me permitiría llegar a tiempo a la ceremonia que me esperaba. Así lo hice y llegué al momento de iniciarse el acto.

En Guayaquil se proyecta dejar el bulevar, es decir la mitad de la avenida 9 de Octubre, del Malecón a la plaza del Centenario, solamente para los que andan “a pata”. El Muy Ilustre, dirigido por doña Cynthia, tendrá que dar su visto bueno, por supuesto, y organizar la “desvehiculización”. Al respecto hay opiniones a favor y en contra. Los primeros creen que es una idea estupenda y que eso permitirá vigorizar la principal vía de la urbe y darle un movimiento más adecuado a su importancia. Los segundos creen que se corre el peligro de que se forme una nueva “bahía”. ¿Qué opinan ustedes?