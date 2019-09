Nunca olvidar

El del ático, fiel cumplidor de las órdenes del Foro de Sao Paulo, abusando de su inteligencia y de su verbo cansino, subyugó por completo a la masa de electores, quienes de manera dolorosa necesitan de muy pocos halagos para otorgar el voto al primer impostor que se les presenta ofreciendo con frases pegajosas que los sacará del estado de postración en que viven, gracias a la falta de instrucción, y la mayoría carentes de un empleo digno. Una limosna ofrecida los satisface, al punto que muchos prefieren la no afiliación a la Seguridad Social con tal de no perder el bono de la indignidad. Ejemplos del daño ocasionado los vemos a diario y muchos los sentimos en carne propia. Otro de los actos para no olvidar, de los innumerables que vamos conociendo, ocurridos en la década perdida, tiene que ver con la abolición de los posgrados que otorgaban las universidades. Resultado: la importación de profesionales no bien preparados, procedentes de “paraísos” socialistas. De un plumazo desapareció a los colegios de profesionales, que de una manera u otra cumplían con su propósito gremial. Otra incógnita no despejada es el paradero de los fusiles AK47 que “generosamente” donó la China comunista. ¿Viajarían al norte? ¡Quién sabe! El desmantelamiento de la Base de Manta, que contribuía al control del narcotráfico. El precio, ¿serían los dólares para la campaña? Son realidades que pasaron y que el pueblo ¡no debe ni puede olvidar! Yo aspiro que esta vez sí se cumpla lo que tantas veces hemos oído a los políticos de siempre: para los esquilmadores del Ecuador durante el nefasto accionar del neocomunismo no habrá ¡perdón ni olvido! No necesitamos universidades del milenio (nido de ratas), ahora convertidas en cualquier cosa. Tampoco era trascendente la sede de Unasur y peor una estatua a un ser que contribuyó a la debacle de un país, otrora llamado el ‘granero del mundo’. Hagamos campañas conjuntas de profesionales, colegios, universidades, medios de comunicación, para que en un futuro no nos vuelvan a saquear políticos que obedecen mandatos de mentes obtusas y afanes malévolos, todos ellos fracasados y algunos presos.