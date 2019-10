El Gobierno finalmente lo anunció: esta semana llegará el paquetazo económico a la Asamblea y como si fuera una cosa menor, nos pide a la ciudadanía “comprender” las medidas.

Yo no comprendo varias cosas, la primera, ¿cómo es eso de que van a enviar reformas laborales para que las analice la Comisión especializada de lo Económico? Esto me suena a que como no tienen los votos necesarios en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, para vulnerar principios constitucionales laborales, han decidido enviar, subrepticiamente, reformas laborales a una comisión donde los asambleístas en su mayoría velan por los derechos de los empresarios, donde con seguridad tendrán los votos que buscan.

Otra cosa que no se comprende es que nos quieran aumentar a todos los ecuatorianos el IVA al 15 %, cuando por otro lado este Gobierno no ha sido capaz de recuperar los dineros robados de los corruptos que saquearon al país.

No comprendo cómo hasta la fecha, los parientes de los procesados y sus testaferros siguen viviendo en las casotas producto del lavado de activos y este Gobierno no les quita nada. Es increíble que los ecuatorianos tengamos que pagar la crisis y que los ladrones y sus familias sigan disfrutando lo robado.

No comprendo cómo a los pocos corruptos que cogen los alojan en un centro de recreación apodado “La cárcel 4”, que de cárcel no tiene nada y el 4 quizás sea por su similitud con un hotel de 4 estrellas. De prisión solo tiene las murallas y las puertas de hierro; sin embargo, por dentro tiene todas las comodidades necesarias para atender con altura a sus selectos huéspedes.

Soy profesora universitaria de la cátedra de Derechos del Trabajo, y no comprendo cómo en un Estado de derecho, este Gobierno pretende vulnerar derechos laborales adquiridos, irrenunciables e intangibles, con la simple excusa de “dinamizar la economía”.

No comprendo cómo pretenden hacer para que la Asamblea apruebe reformas laborales inconstitucionales, ni tampoco por qué la planilla de la farra correísta la tenemos que pagar todos los ecuatorianos.