Ecuador, casi te pierdo. El domingo estuve a punto de ver a mi país consumido por las llamas y molido a piedrazos. No puedo explicar cuánto falta aún para reponerse. Lo único que sabemos es que ya no estamos cayendo. Presidente Lenín, gracias, se lo debemos a usted. En las condiciones en las que estuvo, sé que tomó su decisión poniendo el bienestar del país primero, y no su ego. Tal vez fue eso con lo que el golpe de Estado no contó. Porque no conciben a alguien capaz del sacrificio de la humillación. Ya no hay más humo por bombas lacrimógenas, así que podemos ver con claridad qué pasó. (i) La Conaie se consagró como indiscutible ganadora el día que quemaron la Contraloría. Luego del toque de queda, lo primero que hizo la agrupación fue comunicar que se encontraban en la Casa de la Cultura y que de ahí no se moverían. Con esto “demostraron” que ellos no eran la guerrilla urbana que permaneció en la calle. (ii) Esa tarde vimos también el alcance de nuestros problemas: (a) teníamos un grupo violento con la consigna de derribar al Estado, sin importar el costo. Y (b) al parecer las Fuerzas Armadas no estaban desplegando todo su poder. Militares retenidos en el país. Zonas sin control. Vehículos de las FF. AA. incendiados. La posterior decisión de Moreno de remover la cúpula parece reafirmar la desconfianza o insatisfacción del presidente. Conclusión: estábamos a disposición de la Conaie. Y ellos lo sabían. ¿Su exigencia? Rendición total. La tuvieron. Se sentó el precedente. En este país, si algo no te gusta, extorsiónalo. Moreno tiene ahora un metro cuadrado de movilidad para gobernar. No podrá tomar decisiones antipopulares, pero necesarias. Lo que sí podrá es iniciar una era de persecución por los que ningún bando se piensa movilizar: los correístas. Por el momento se enfocaron en las cabezas. Probablemente sea una decisión simbólica. No la critico, pero espero no crean es suficiente para desarticular la banda. Si termina dando el golpe de gracia a las bases correístas y recupera la esencia y fidelidad de las FF. AA. tal vez pueda extender el metro cuadrado donde, por nuestro bien, decidió relegarse.