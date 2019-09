Célico o...

En la Federación Ecuatoriana de Fútbol se analiza el nombramiento de un entrenador para la TRI - selección nacional, que participará en las eliminatorias con miras a clasificar para el próximo Mundial de Fútbol. Se ha mencionado a un entrenador germano como una de las posibilidades para que tome a su cargo nuestra selección, el cual tiene a su haber un excelente palmarés tanto en calidad de jugador como de entrenador y por ende, podría ser una aceptable opción en materia de contratación.

Jorge Célico, igualmente se ha destacado tanto como jugador y posteriormente como entrenador, y por elemental sentido de justicia debemos reconocer que su papel como coordinador de la selección sub 15, sub 17, fútbol femenino, fútbol sala y posteriormente como director técnico de la selección sub 20 del Ecuador, ha sido sin duda altamente exitoso.

Hoy, transitoriamente como entrenador de la TRI, ha podido conformar un equipo donde no solamente vuelve a tener vigencia la sangre joven, sino que lo ha estructurado de una manera en extremo positiva, al haber amalgamado temperamentos y actitudes variadas, que han dado un gran resultado, ya que nadie podrá discutir que nuestra selección se encuentra muy bien encaminada.

Gonzalo Gutiérrez Trujillo, eminente infectólogo mexicano decía: “Si le das a alguien un cometido y se desempeña exitosamente, bríndale todo tu apoyo y en caso de presentarse una opción que incremente su responsabilidad y su calidad de gestión, no se la niegues”.

Esta frase conlleva un mensaje para la autoridades de la FEF en el sentido de que aunque de manera extraoficial, Jorge Célico ya nos ha dado importantes satisfacciones con los dos triunfos de la selección ecuatoriana a su cargo y creo con todo derecho, que debe ser ratificado oficialmente como entrenador de la misma, ya que ha demostrado tener criterio, técnica deportiva adecuada y una gran capacidad para integrar un grupo homogéneo y sin discusión alguna, muy promisorio.

Los seres humanos difícilmente valoran los méritos ajenos y esta es una oportunidad para la FEF de empezar a reconocerlos.

Y sigo andando...