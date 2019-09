No hay economista que no reconozca que la economía está en recesión. La crisis fiscal es inmensa, el valor del dólar en Ecuador es 30 % más caro que en otros países, las exportaciones decrecen, las pequeñas y medianas empresas ven caer sus ventas, algunos negocios se cierran; nuestra mano de obra es tan cara que las empresas buscan hacer con dos personas lo que deben hacer tres; el costo del crédito llega al 14 %. No hay familia que no lamente la pérdida de empleo de algún familiar, sobre todo de los jóvenes. Los cientos de miles de bachilleres de este año la tendrán difícil para encontrar empleo e incluso tendrán dificultades para emprender; hay amenazas fitosanitarias para nuestro principal producto de importación. A todo este panorama, hasta el FMI reconoce que, parafraseando a un banco, lo peor está por venir.

Lastimosamente, en los temas fundamentales, el Gobierno luce temeroso y novato. No se atreve a aplicar las medidas fiscales, tributarias y laborales que cambien el rumbo desastroso en el cual nos dejó el piloto automático de la revolución ciudadana.

Ante este escenario, muchos jóvenes han encontrado oportunidades en la economía colaborativa que trae fuentes de ingresos directos, tales como Airbnb, Cabify, Globo, Uber, y decenas de opciones que hoy se ofrecen para generar ingresos familiares adicionales, y lo están logrando. Según Airbnb en su web, son más de dos mil los hogares que hoy ofrecen alojamiento en su sitio, generando oportunidades y atrayendo a turistas.

En vez de felicitar el gobierno a quienes están permitiendo que a algunos ecuatorianos les vaya mejor, aparece con un absurdo reglamento para volver imposible que un dueño de casa pueda aprovechar para hacer ingresos adicionales en su hogar. Todas estas aplicaciones tienen la evaluación de calidad de sus clientes en cada operación. Si lo que les preocupa es que esos ingresos, no paguen impuestos, de acuerdo, hagan un simple reporte y pongan una tasa sensata, vía SRI. Después de todo, tres cosas tenemos seguras todos los seres humanos, haber nacido, pagar impuestos y morir.