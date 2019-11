“El enfriamiento global”

Una ola de frío ártico azota y rompe récords en el centro y la costa este de EE.UU. según el Servicio Meteorológico. 200 mínimos históricos esta semana con lluvias y temperaturas bajo cero. Muy pronto para la llegada del invierno.

“Las temperaturas cayeron este martes en Nueva York, los Grandes Llanos, Chicago, las Rocosas, los Apalaches, Texas, Oklahoma y Ohio. Y ayer hasta 30 grados debajo del promedio. Mínimos récords en el sur y la costa del Golfo, récord histórico en 150 años (Taylor Ward, meteorólogo).

El cambio climático, o calentamiento global, promovido por el Protocolo de Kioto, aspira reducir emisiones de gases causantes del “efecto invernadero”, generado por la “extracción de minerales, petróleo y gas de la tierra que debilita las placas tectónicas, pero enriquece a gobiernos, “empresaurios”, políticos y burócratas.

“Echar bombas atómicas o nucleares y residuos tóxicos radiactivos a la tierra, mar, océanos, ríos, lagos (Chernóbil) influye en el calentamiento global”.

El calentamiento global o cambio climático es parte del ciclo natural. Cambia constantemente. No tiene precedentes en los últimos 5 millones de años. El descongelamiento de nuestros glaciares en los Andes es parte de la naturaleza. Perderemos nuestros preciosos nevados y habrá fuertes impactos en los modos de vida de flora y fauna de la humanidad. Los glaciares se están derritiendo, el nivel del mar aumenta, las selvas se están secando y la fauna y la flora luchan. El clima nunca ha dejado de cambiar. Tras 150 años (desde la Revolución Industrial), el clima aún no se recupera de las frías temperaturas de la Edad de Hielo (1300 d.C. -1850 d.C.). Las que tenemos en la actualidad son las mismas que las del Período Cálido Medieval (900 d.C.-1300 d.C.). No fueron globales, sino regionales, que afectaron al noroeste de Europa, este de América, Groenlandia e Islandia. El CO2 es una pequeña parte de la atmósfera. El aumento de la temperatura ayer se situó en los 20F (-6C). Rompió un récord de (146 años), 22F en 1873. Enfriamiento global.