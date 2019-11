Dolarización y populismo

Correa vendió el petróleo a los chinos hasta el 2024. Endeudó y quebró al IESS y al Biess en US$ 12.000 millones dizque para pagar sueldos. No pagó. Ignorante en lógica económica, suprimió US$ 2.500 millones de la deuda del Estado. Sustrajo ilegalmente el aporte del 40 % para los jubilados. Sacó US$ 8.000 millones del Banco Central (dinero de los depositantes, no del Gobierno). Tuvo ingresos petroleros por US$ 320.000 millones y endeudó al país en US$ 70.000 millones. (70 % del PIB).

Ególatra, demagogo, malvado ubicable en el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, autoría de Plinio Apuleyo Mendoza, Carlos Alberto Montaner y Álvaro Vargas Llosa (11 febrero 1996). “Lucha de clases, centralismo democrático, guerrilla y marxismo”, prologa y resume Mario Vargas Llosa.

“El motor de la economía no puede seguir siendo el gasto público financiado con más impuestos y más deuda externa”. “La dolarización produjo el cambio, hacia un cambio real”.

Correa dijo: “la dolarización es un disparate técnico que forma parte de políticas económicas absurdas”, recordó Carlos Julio Emanuel Morán (doctor en Economía) en su libro sobre Mitos y realidades (Fundación Ecuador, enero 2018). Frené (24 marzo 2019 Diario Expreso) la decisión de Correa de salir de la dolarización.

Aquiles Rigail Santistevan, doctor en Derecho, en su libro (Universidad Católica de Guayaquil octubre 2019) La crisis de los partidos políticos y las ideologías frente al populismo, define al “sátrapa refugiado en un palacete cercano a Bruselas” como populista impulsor del narcotráfico, autoritarismo, dispendio fiscal, pérdida de libertades, escasez, carestía, pobreza, desempleo, devaluación, corrupción, enriquecimiento ilícito.

Quishpe, Pérez, Vargas, Iza dicen saber economía y no sacan a su comunidad de la pobreza. Ni piden a Correa que devuelva lo robado.