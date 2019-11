De qué están hechos

El debate del Proyecto de Ley enviado por el Presidente hace un mes se trabó desde temprano en media cancha. Si ibas por PAIS, ayudabas y perjudicabas a la vez a innumerables personas e industrias que verían sus impuestos morigerarse o dispararse. Si ibas contra PAIS, eras acusado de atentar contra la estabilidad económica, incluso de hacerle el juego a los golpistas. El único punto medio implicaba negociar el ajustar 404 artículos entre 137 legisladores en 30 días calendario. Recordemos que esta ley venía anunciada desde inicios de año y por ende tuvo suficiente tiempo para ser negociada. Aunque todos los ojos estén hoy en la Asamblea, la responsabilidad de este entuerto no está solo allí.

La ley le daría a la banca lo que le fue negado en décadas, reviviría para efectos prácticos el impuesto a la plusvalía, se le cargaría a la Cervecería, eliminaría el anticipo de impuesto a la renta, crearía impuestos temporales a miles de empresas, y más. Sus tan diversas facetas han hecho imposibles los acuerdos en tan poco tiempo. Su trámite urgente, a falta de votación hasta mañana domingo a medianoche, pondría automáticamente en vigencia su versión original.

Todo el mundo se ha asegurado de lavarse las manos respecto a ese escenario. En rueda de prensa, hasta una parte del oficialismo ha dicho junto al correísmo, socialcristianos, SUMA y otros, que no permitirán que la ley entre en vigencia en su versión original.

Para que el proyecto no pase a ser ley el lunes, el pleno de la Asamblea tendrá que sesionar el domingo. Esperemos que los legisladores de tan diversas vertientes políticas hagan lo necesario para que la ley entre en vigencia corregida, porque si no lo único que habremos tenido son declaraciones públicas sin efecto real. Si el domingo no se votan las correcciones y se aprueba o archiva la ley, la Asamblea habrá quedado nuevamente -solo- para la foto.

Convengamos que ni los que vocearon el archivo, ni los que vocearon el trámite, han sido capaces de lograr tracción para sus ideas. Todos tienen aún chance hasta el domingo para demostrar de qué están hechos.