Empresas estatales a la bolsa

Hace pocos días el Gobierno anunció el envío a la Asamblea de un proyecto de ley de empresas públicas, donde uno de los objetivos es buscar la eficiencia de las empresas estatales prestadoras de bienes y servicios. Un paso posterior sería colocar una parte del paquete accionario de esas empresas en las bolsas de valores del país y eventualmente en el exterior, tal como lo sugería en febrero pasado el columnista Eduardo Salgado. A priori, con la evidencia existente no solo en el país, sino en el todo el mundo, es excepcional aquella empresa de capital estatal que presente niveles de eficiencia comparables a una empresa de capital privado. Posiblemente Banco del Pacífico es un ejemplo remarcable. No excluyo, por cierto, los desmanes que provocan no pocas empresas privadas.

Para que una empresa cotice en bolsa es imprescindible que sus estados financieros reflejen con exactitud la realidad. Adicionalmente, sus procesos de decisión no pueden estar vinculados a las políticas coyunturales del gobierno, sin dejar de aceptar que al ser estatales deben tener vinculación con objetivos económicos del país. No puede pasar, por ejemplo, que algún oficioso le proponga al ministro de turno manipular los precios de las acciones para ver si el Estado (y desde luego él) se ganan unos dolaritos, como ocurrió con los bonos globales. Entrar al mercado de valores es un tema serio, pues quien lo hace se compromete a cuidar la fe pública, la confianza de los inversionistas, y cuando se cometen errores que las afectan, los daños colaterales son enormes para una economía. Sin embargo esta decisión también representa un paso importante en la masificación de la propiedad de los bienes de producción del país, y por tanto permitir que sobre todo la clase media pueda acceder a un mecanismo de ahorro por lo general rentable.

Es una decisión políticamente valiente, pues siempre existirá gente que acusará a quien la tome de privatizar un recurso público o regalar el ahorro de todos los ecuatorianos. La verdad sea dicha, como están las cosas hoy, es una fuente de riqueza para unos pocos avivatos.