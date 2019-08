Educación y algo más

Se entiende por educación la formación destinada a desarrollar la capacidad intelectual, moral y afectiva de las personas.

Es un hecho que existe una gran cantidad de términos para definirla, pero hay una sola y gran verdad que dice de manera muy justa que todo tiene que ver con el respeto entre seres humanos, con las costumbres bien adquiridas que se apliquen al vivir en sociedad y en paz. Más definiciones como enseñar los buenos usos de urbanidad y cortesía, que es el complemento de la instrucción que se adquiere por medio de la acción docente en el hogar, escuela, colegio y universidad. Aquí quiero destacar el papel nefasto de un partido político que estuvo enquistado en la UNE durante mucho tiempo y que se encargó de mantener la enseñanza a niveles muy bajos. Cumplieron su propósito para que tengan éxito los depredadores de la última década.

La falta de educación se la ve en el diario vivir de esta ciudad. Se refleja en la actitud hostil que sufrimos a cada instante en los bancos, en las oficinas públicas y privadas también. Solo para mencionar unos pocos ejemplos: el cambio de señora, señorita, señor por los tan arraigados, madama, madrecita, prima, maestro, compadre, amigo/a y cómo omitir el ‘jefe’. Simplemente es inaudito.

Ni qué decir con lo visto en el tránsito de la ciudad. Vehículos que cambian de carril por sitios que no deben, motociclistas que serpentean o brotan de la nada. ¡La vida les vale! Con lo de los buses fumigadores mejor no insisto. Los señores de la ATM son figuras decorativas y en más de una ocasión dicen que eso no les corresponde.

Sería muy interesante que la señora alcaldesa se manifestara en este tema y además eduque al pueblo de manera que sea el marco ideal de la regeneración de Guayaquil. Menos regalos y más acción.

Pensemos que “cada uno de nosotros sigue siendo un aprendiz en la escuela de la experiencia. El que crea haberse graduado en ella se convierte en una amenaza pública” (Dr. John Chalmers), y que “el respeto al derecho ajeno, es la paz” ( Benito Juárez).