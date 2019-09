Causan decepción

Razón, y sobrada, tiene el pueblo ecuatoriano para calificar a la Asamblea Nacional como una de las instituciones en las que no se puede confiar, y menos esperar que cumpla con sus dos obligaciones primordiales y fundamentales, como son las de legislar y fiscalizar.

Reforma leyes y códigos sin que para ello cuente con legisladores capaces, conocedores de lo que es el derecho, con experiencia en el tema que es materia de lo que legisla. Y por eso es que salen a la luz leyes que a “la vuelta de la esquina” evidencian su inaplicabilidad, su incongruencia, su ineficacia. Nuestros mal autodenominados padres de la patria creen que las cosas se mejoran en un país mientras más leyes dicte la función Legislativa. ¡Tremenda equivocación. ¿Cómo es posible que los legisladores hayan aprobado una reforma que faculta el comiso sin sentencia de los bienes que provengan del lavado de dinero, narcotráfico o enriquecimiento privado no justificado y no hayan aprobado la incautación de bienes producto de la corrupción?

Igual cosa ha sucedido con el proyecto de ley de extinción del dominio, que duerme el sueño eterno en algún rincón de la Asamblea. Este proyecto de ley llevaba la intención de combatir con mayor eficacia la corrupción. Pero los padres de la patria no se dan por aludidos.

Causa estupor observar cómo las famosas comisiones que existen por mandato legal no funcionan por falta de ‘quorum’ de sus integrantes, quienes con pretextos fútiles no asisten a las sesiones, pero en cambio no por esto disminuyen los gastos que estas comisiones ocasionan y que son pagados con la plata del bolsillo de todos nosotros.

Pero seamos autocríticos. La culpa de estos descalabros no la tienen los “honorables”. ¡No! La tenemos nosotros que votamos por ellos a ciegas y a locas, sin saber quiénes son, qué saben y qué han hecho antes en favor del pueblo.

Duras estas reflexiones, pero ciertas. Lo que debemos hacer es escoger a quienes sean más serios, capaces y con un pasado honesto de servicio a la sociedad para dejar de dudar de ellos, como ahora dudamos....