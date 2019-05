Buen uso de las libertades

De cualquier cosa voy a morir yo, en el futuro, menos de temas vinculados a trastornos hepáticos. (Lo de morir en el futuro es una broma. Todos moriremos en el pasado.) Tratar sobre política hace que fluya la bilis y la famosa vesícula no nos cause trastornos. En cualquier caso, escribir sobre política no es una cosa sencilla. Hacerlo, en ocasiones, resulta hasta doloroso. Claro que la nariz de los cínicos sufre de anosmia. Pero, estar oliendo todos los días, basura vieja, removida por uno mismo, es posible, si todavía nos queda un ápice de la antigua visión romántica que cuando denunciaba nos traía el suave olor compensatorio de ese viejo andariego que es el periodista universal, ese que nos recordaba a Don Quijote, para seguir la receta de don Juan Montalvo cuando enseñaba en su primera clase magistral que “el hombre que no tiene algo de Quijote no merece el aprecio de sus semejantes”.

Con algo de Don Quijote entonces y algo del Cosmopolita, no hay pierde. Aun sin desearlo se entrará por los largos caminos que llevan hacia lo real maravilloso, hacia el realismo mágico. Siguiendo esa senda se encontrarán el novato y el experimentado con esos “cabrones”, creo que así los llaman en México, a los que ahora se designan como periodistas de investigación. Ellos empezarán su trabajo haciendo conocer a todo el mundo que han iniciado una investigación sobre la construcción del nuevo aeropuerto tal, o la represa cual y luego.... “porque no se han podido verificar todos los datos, y quien escribe es periodista serio, la investigación se suspende, hasta lograr ‘sustentarla’ debidamente”. (No sé por qué eso de “sustentarla” me suena a sustento diario, a los frijoles, como los llamarían en la tierra de López Obrador.)

Siguiendo con los buenos ejemplos, menciono a Marcela Aristegui, que me parece seria en serio, puesto que sabe hacer buen uso de sus libertades y por ello ha tenido una alta dosis de persecución, significante a su vez de un buen periodismo. En fin que, como queda claro, uno que quiere hacer una revolución periodística, al menos se permite tirar algunos cohetes.