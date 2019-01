Un delincuente mató a una mujer embarazada ante los ojos de la Policía. Habrá un juicio. Imaginen ustedes si los policías responden en el interrogatorio, lo que dice la Constitución en el artículo 11.4: -Es que, señor juez... “ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales”. No podíamos restringir el derecho a la libertad o a la vida del delincuente. ¿Estarían diciendo la verdad? ¡Por supuesto! Tamaña estupidez está escrita en nuestra Constitución desde 1998, sin que nadie haya reparado en semejante barbaridad. Como ven, la tiene muy fácil la Policía. Su defensa se basa estrictamente en lo que manda la Constitución, pues clara y taxativamente prohíbe restringir el contenido de los derechos. ¿Suena lindo, no? Pero, ¿quién le dice a un padre de familia que viene de ver el cadáver de su hija de tres años, violada, torturada y asesinada por un miserable, que la ley penal no puede restringir el derecho a la libertad del delincuente? No yo, -cualquiera- piensa “ahora mato este infeliz”.

Estamos entonces, ante la estupidez que promueve la justicia por mano propia, el linchamiento o la justicia de turba. Y no tiene por qué ser así. Desde 1949, la Constitución de Alemania (LFB) dice: “Artículo 19. [Restricción de los derechos fundamentales] (Ahhh... sí se pueden restringir, ¿no?) (2) En ningún caso un derecho fundamental podrá ser afectado en su contenido esencial”. Los alemanes sabían hace 70 años que los derechos se deben restringir, pues si no ¿cómo diablos metemos a la cárcel a los criminales? Lo que no se puede restringir es el contenido esencial del derecho (libertad de comer, beber, reproducirse, etc.). Lo malo es que esta burrada seguirá ahí como una bomba de tiempo, pues el próximo fiscal general del Estado será un penalista que no tiene ni idea de lo que les he dicho, pues estas reflexiones nacen del conocimiento del Derecho Constitucional. Y pese a que el próximo fiscal debería impulsar una reforma que corrija esta burrada, los penalistas solo saben de delitos y no lo hará. Y algún día, la bomba explotará.