Municipio y Gobierno central están en deuda

José Antepara publicó en Londres, 1810, La Emancipación Sudamericana, conteniendo el pensamiento de Francisco Miranda compartido por él y escribió en El Colombiano. En 1820, José Joaquín Olmedo redactó el Reglamento Provisorio, y a 1821, Vicente Rocafuerte creó su primer libro Ideas necesarias a todo pueblo americano independiente que quiera ser libre, mostrando su pensamiento liberal. Posteriormente Pedro Carbo, secretario particular de Rocafuerte en Méjico y luego gran político, diplomático y escritor, continuó impulsando las ideas liberales en Ecuador. Tan excelente legado quedó olvidado en el tiempo y sus escritos envejecen en la Biblioteca Municipal y el Archivo Histórico del Guayas. Personas de las últimas generaciones desconocen sus obras.

Hace mucho tiempo Guayaquil dejó de ser autónomo, el centralismo quiteño se ha extendido como cáncer a casi todo el quehacer guayaquileño y de otras ciudades.

Celebraciones en fechas de aniversarios es lo único que se hace. En otros países hay institutos creados desde hace decenios para mantener viva la memoria del emancipador: en Argentina, el Instituto Sanmartiniano; en Perú, con el mismo nombre, y en Chile, el Instituto O’Higginiano fueron fundados en 1933, 1935 y 1942, respectivamente.

No se ha hecho nada para mantener vivo el pensamiento de Antepara, Olmedo, Rocafuerte y Pedro Carbo. En el sector público hay un total desinterés que ya es centenario y seguirá así si no se crea conciencia de la enorme deuda que tiene con tan ilustres guayaquileños. En el sector privado han existido iniciativas de buscar financiamiento y se han publicado libros de Rocafuerte; hace poco tiempo un joven fundó el Instituto Olmedo. Son nobles actitudes, pero carecen de respaldo. Se requiere un gran programa que considere acciones a corto y largo plazo: concursos a nivel de colegios y universidades, sobre el pensamiento político de los mencionados, uso de las pantallas de las estaciones de la metrovía para difundir los ideales liberales, una publicación masiva para repartirse en escuelas, colegios, etc. Seguirán más sugerencias la próxima semana.

“...el centralismo quiteño se ha extendido como cáncer a casi todo el quehacer guayaquileño y de otras ciudades”.