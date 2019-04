Como exministro, protesto a nombre de los médicos ecuatorianos víctimas de la tomadura de pelo por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) ante la no publicación de la X Revisión del Cuadro Nacional de Medicamentos Básicos (CNMB), cuya ausencia dificulta tremendamente la práctica médica en el país.

La Conamei entregó al MSP en junio la X Revisión, pero en la reunión del Conasa del 26 de julio, la ministra informó que el MSP tenía un déficit de alrededor de $ 400 millones para hacer frente a las necesidades terapéuticas de los ecuatorianos y pidió, con los votos salvados de Solca y de la JBG, que se eliminen 20 productos de dicha revisión. La Conamei procedió a revisarlos y solamente se eliminó uno, ya que los productos incluidos tenían un respaldo técnico absoluto y en tratándose de medicamentos necesarios para atender importantes enfermedades, no era posible retirarlos del CNMB por un simple capricho de la ministra. Esto le disgustó y se inventó una comisión de “alto nivel” ‘ad hoc’ para que revisara el listado de fármacos y emitiera un criterio al respecto; tal nominación es ilegal e inconstitucional, por cuanto la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud no contempla su existencia, ya que la Conamei es la máxima autoridad en materia de medicamentos. De los 7 miembros, solo uno tiene algo de conocimientos en salud y los 6 restantes son prácticamente neófitos, ya que jamás han oído hablar de un tumor del epéndimo o de una oclusión del poro crotafítico y carecen por ende de la capacidad y conocimientos en farmacología para revisar el listado de medicamentos y decidir sobre cuáles deberán mantenerse y cuáles eliminarse.

Un viceministro falseó la verdad al declarar que no era la parte económica la que preocupaba al MSP, sino evitar que hubiese medicamentos no bien probados o experimentales y por tanto no adecuados e idóneos para la salud pública. Todos los fármacos entregados por la Conamei correspondientes a la X Revisión son técnicamente aprobados y cuentan con todo el respaldo investigativo desde antes de su comercialización. ¡Ministra, enfrente sus responsabilidades y ordene la impresión de la X Revisión!

Y sigo andando...