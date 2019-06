Especialmente cuando la migración es el plato principal de la contienda electoral estadounidense, México acaba de ponerse en bandeja de plata para el presidente. Se convirtió en una agencia especializada, encargada de llevar la política migratoria de Trump. Explico este punto: para Trump no es la política, es la economía lo que hace al mundo girar. Como el empresario que fue entiende que nadie quiere perder. Así que por ahí va, amenazando con la subida de aranceles para conseguir lo que quiere. Con la amenaza de incrementar el valor de sus productos del otro lado de la frontera, los tiene en línea recta. Comportaditos. México movilizó su equipo diplomático para evitar la crisis. Regresaron sin impuestos, ¿pero con cuánta soberanía? Entre las concesiones que hicieron una fue movilizar 6.000 efectivos de la Guardia Nacional a la frontera sur. De esa manera evitan que quienes vienen huyendo de la masacre e inseguridad de sus países atraviesen suelo mexicano y estén más cerca de EE. UU. Ante esto, las siguientes observaciones: (i) ¿Dónde quedó la humanidad? Se nos está haciendo costumbre intercambiar vidas por dólares. (ii) La violencia, las guerras entre carteles narcotraficantes se están apoderando de zonas del norte de México. Comunidades donde la policía no “entra” porque allá no manda el gobierno sino las balas. Y así y todo, ¿localizan a sus militares al otro extremo del país? ¿De quién hay que protegerse? ¿De los refugiados del sur o de los señores de la guerra en el norte? Y (iii) tienen 45 días para probar que han hecho su trabajo, si no pasarán a un nuevo punto en la negociación: convertirse en un Tercer País Seguro. En la actualidad, por las convenciones internacionales que ha firmado EE. UU. no puede devolver a los refugiados a su país de origen, donde su vida corre peligro. Si México adopta esta figura “todos esos refugiados” serán enviados a su país vecino, quien tendrá que recibirlos. Y así, México: la bodega. No está claro aún si este último punto será un hecho o no. Lo que sí lo está es que el gran ganador es Donald Trump. Tiene una excelente carta de presentación para el voto conservador este 2020: hizo de México su piñata.