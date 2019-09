Autopsia y grave daño moral

En medicina forense, la autopsia médico legal (examen ‘post mortem’) se realiza por razones médico-legales para determinar causa precisa, solo en casos de muerte violenta o dudosa, sospecha de intoxicación, o no haber recibido atención médica, para definir origen y circunstancias del deceso en posterior investigación judicial. La hora de la muerte e identidad, causas, violenta o sospechosa de criminalidad, se informarán a la autoridad judicial.

Debe ser solicitada por médicos especializados en Anatomía Patológica que, previa autorización de familiares, lo acepten. O por el juez, cuando hay sospecha de criminalidad que no puede ser rechazada por familiares. Al cadáver le abren el cráneo, tórax y abdomen.

Insólito. A una respetable anciana que entró de emergencia al hospital del sur (por cercanía a su domicilio) y cuya muerte fue natural, no violenta, ni suicidio, homicidio o accidente, con historial clínico durante 60 años, hipertensión y diabetes melitus (coma diabético), no otorgaron el certificado de defunción, según me informó el doctor Escala Maccaferri (que atiende emergencias) por no permitirlo una ley o reglamento (¿?).

Falleció sin violencia, con tratamiento e historial clínico. Es un secreto el nombre y autoridad del médico que se negó.

Arbitrariamente la llevaron a la Policía, ¡le hicieron autopsia! 27 horas después del deceso, burócratas entregaron el certificado médico legal para la formolización y sepultura.

Autopsia sin sustento. Perverso y cruel vejamen. Atropello que ultrajó a mi hermana, cuyo cadáver fue sometido a tan grotesco proceso.

Estamos consternados por el grave “daño moral” causado por torpeza y negligencia, dizque basados en una supuesta ley o reglamento.

Ultrajaron a una dama cristiana con virtudes, bondad, generosidad, sentimientos legítimos y al patrimonio moral de ella y su familia. El dolor, depresión, angustia, pesar, aflicción de su familia íntima y amigos es abrumador. Ofendieron a un alma de Dios. Se adelantó 24 horas el sepelio.