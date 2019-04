Auditorías

El realizar una auditoría es un acto en extremo importante para cualquier institución, toda vez que de ella se desprenderá si los procedimientos que se utilizaron para concretar las acciones administrativo-financieras, fueron los adecuados.

Durante mi gestión ministerial, generé sin duda simpatizantes y detractores, y los primeros se mantienen hasta hoy en contacto conmigo y me informan de muchos eventos que se dan en la administración pública.

Desde Quito me han remitido los resultados de un examen especial relacionado con una adquisición de medicamentos y otros ítems en el H. CAM del IESS, en el cual me detuve en la parte de medicamentos, tema con el cual estoy familiarizado.

Me llamó la atención que se hayan encontrado 22.230 tabletas de hidralazina sólido oral de 10 mg., no utilizadas, frente a una compra de 25.000, hecho raro, toda vez que normalmente esto no se da en un hospital de esa talla, en tratándose de un fármaco que tiene un elevado consumo, sobre todo en gineco-obstetricia y cardiología.

Este remanente no utilizado podría sonar a boicot por parte de alguien que ocultó el medicamento para evitar su rotación y que quede almacenado para de esta manera sancionar a algún empleado, calificándolo de incompetente.

Para juzgar lo acontecido con la hidralazina se debió investigar el consumo histórico y el método ajustado del medicamento como es pertinente; debió analizarse si los médicos gineco-obstetras podían prescribir dicho medicamento y si los cardiólogos podían recetarlo para los pacientes atendidos en consulta externa, ya que sonaría irracional que los obstetras frente a embarazadas hipertensas no la hayan podido prescribir, cuando la adquisición se hizo justamente para beneficiarlas. Un análisis epidemiológico bien realizado justificaría la programación y compra de tal medicamento, ya que los responsables de una rotación insuficiente, serían quienes restringieron irresponsable y antitécnicamente su prescripción desde el momento de la adquisición hasta la presente fecha. ¡Hay que formar buenos directivos y excelentes auditores!

Y sigo andando...