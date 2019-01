Los atrasos de Ecuador

Además de los indicadores para determinar si un país es próspero (renta por habitante, nivel de educación, desarrollo humano, competitividad, etc.) hay otros desconocidos o ignorados en Ecuador; son tan o más importantes que los primeros. Me refiero a indicadores culturales, que trascienden generaciones. Desde fines de los setenta se habla menos de la herencia española, a partir de que España por primera vez se preocupó del ingreso al Primer Mundo. En América Latina es poco lo hecho para dejar ataduras culturales. Más de medio siglo atrás, durante mis estudios universitarios, los periódicos estadounidenses sacaban caricaturas para describir a los latinoamericanos; me impactaron. Una era un charro con enorme sombrero arrimado a un árbol durmiendo.

Entre los ochenta y noventa se publicaron varios libros de cómo la cultura afecta a la economía, entre ellos el Manual del perfecto idiota latinoamericano.

En política el nivel de atraso impresiona, cada 4 años el país se aleja más de manejar la política al estilo Primer Mundo. En Inglaterra, EE. UU., Alemania y otras naciones prósperas, la política es dominada por dos partidos, otros son insignificantes. En candidatos es similar. En Ecuador hay alrededor de 280 movimientos políticos y en las próximas elecciones tendrá 75.000 candidatos a nivel nacional. Son cifras descomunales para una nación pequeña; tiene el cuarto salario mínimo más elevado en América entre 20 países; de algunos es competidor y el nivel salarial es una desventaja por la baja productividad. Las empresas públicas gastan enorme cantidad de dinero para brindar un mejor servicio, tienen sitios web como los del Primer Mundo, pero en muchas el servicio es pésimo. CNT garantiza arreglo en 2 días, no es correcto. La CNEL es similar.

Posiblemente por haber sobrecarga eléctrica en un sector de Los Ceibos, hay cortes de luz varias veces al año. El precio del galón de gasolina es el segundo más barato en la región. En la cultura asiática se ofrece, no se exige. Llegar al Primer Mundo tomará muchas generaciones, todavía estamos muy lejos. Otros países salieron en una o dos.