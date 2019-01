Los tiempos que nos han correspondido vivir, curiosamente prestan más atención a lo circunstancial, a lo accidental, que a lo de fondo. Esto se ve penosamente en cada paso que damos, en cada actividad que desempeñamos, en cada rol que nos toca ejercer durante nuestra vida.

Ejemplos al canto: ciertos gremios y algunos políticos cazadores de obsecuencias, propugnan y disputan en ocasiones porque se bajen las multas, porque se quiten sanciones, cuando lo esencial no es suavizar la pena o el castigo sino trabajar para que el comportamiento humano no merezca la sanción.

El problema no es la cuantía sino la falta cometida; sin embargo, trastocamos valores y principios, y la consecuencia se vuelve más importante que la causa.

Y lo dicho en el párrafo anterior nace desde la escuela. Los padres de hoy persiguen que sus hijos no sean sancionados, no importa lo que hagan. Un hijo que llega tarde todos los días a la escuela no merece baja nota en disciplina, pues la culpa la tiene “el tráfico de la ciudad, la cola de espera para el parqueadero del colegio”. Pero jamás se les ocurre que la solución es despertarse diez minutos antes, sin importar que el niño sea remolón para ponerse en pie. La solución para evitar problemas es el cambio de nota.

Es obvio que con esos aprendizajes para la vida, que en ocasiones damos en la misma familia, el niño, el adolescente de hoy, el hombre de mañana, va a crecer con la idea de que no importa lo que haga pues siempre habrá quien abogue por él y le solucione el problema a su favor. Lección esta, muy mala, pues la vida no perdona siempre los errores, las faltas, y las oportunidades casi nunca pasan por segunda vez.

El pedir a las escuelas y colegios que perdonen la falta, que no actúen en justicia, es un actuar casi común del padre de hoy, acaso porque muchas veces la culpa es compartida y en ocasiones llega a ser más de los padres que de los hijos.

Atendamos lo esencial, enseñemos al niño de hoy a crecer responsablemente y evitaremos así jóvenes y adultos sancionados por violar la ley y violentar las normas.