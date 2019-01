Ataque terrorista del ELN

A todo el mundo ha dejado horrorizado el brutal atentado terrorista cometido por miembros del Ejército Colombiano de Liberación (ELN) el jueves pasado en Bogotá contra la Escuela de Policía General Francisco de Paula Santander, una institución educativa en la que estudian jóvenes entre 17 y 21 años, entre los cuales hay una compatriota quiteña muerta y otra herida.

Quizá decir que todo el mundo rechaza lo ocurrido sea excesivo, producto de la indignación y del dolor. Hasta el momento de enviar este artículo no se conocían las condenas del hecho por parte del gobierno cubano, donde se encuentra el representante del ELN, ni del venezolano, que no responde desde hace tres semanas a la nota enviada por la Cancillería colombiana averiguando si se encuentran en dicho país tres de los altos miembros de esta organización terrorista. En cuanto a los devotos de la izquierda, lo más seguro es que no se pronuncien o apelen, por enésima vez, a alguna conspiración internacional.

Pese a la violenta historia colombiana, el atentado es inusitado. Una cosa es atacar fuerzas militares en guerra y otra segar la vida de jóvenes inocentes que se están preparando para servir a su país.

¿Qué mensaje “de liberación” pretende dar el grupo subversivo a los colombianos y a los sudamericanos sobre la lucha de la izquierda por los derechos humanos y la libertad? Hubiera sido gravísimo para la honra del país que el Ecuador continuase siendo sede de unos supuestos diálogos de paz.

No existe ninguna explicación ante el acto criminal perpetrado. Resulta impensable alegar que fue una muestra de fuerza para mejorar las condiciones de negociación. ¿Qué negociación puede entablarse en serio con quienes tienen este desprecio por la vida humana? Los gobiernos cubano y venezolano que acogen a este tipo de terroristas deben asumir públicamente su posición.

El atentado en Bogotá tiene implicaciones regionales. La desintegración que vive Venezuela fomenta y protege la actuación de grupos terroristas, como sucede en el Oriente Medio. La alarma es regional.