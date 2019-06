Asuntos familiares

No soy constitucionalista para entrar en el detalle de que si los nuevos jueces de la Corte Constitucional, que aprobaron con una mínima mayoría el matrimonio entre personas de un mismo sexo, emitieron un fallo apegado a derecho o si tenían justificativo al incorporar una resolución de una Opinión Consultiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como si fuese ‘mandatoria’ o si la misma Corte tenía la potestad de interpretar la Constitución para favorecer el matrimonio igualitario o si el camino era plantear una reforma o enmienda a la Constitución o realizar una consulta popular como la vía adecuada.

Tampoco soy abogada, como para saber si es legal y ético que abogados convertidos ahora en jueces, habiendo sido patrocinadores de casos de los derechos de los homosexuales, podían o no cambiarse de sombrero rápidamente y fallar a favor de su propia causa.

Peor aún quisiera referirme a conceptos de algunas religiones, como el cristianismo y el islamismo, que no aceptan la homosexualidad o la que la consideran una enfermedad como la cienciología, o que, en el primer país hindú, la India, sea un delito.

Pero no estoy de acuerdo con que la institución base de la sociedad, el matrimonio, célula básica de la cultura humana, sea entre parejas del mismo sexo.

¿Para qué quieren el matrimonio si tienen las "uniones de hecho" legales mediante contrato civil? Escuché a una defensora GLBT decir que no era lo mismo que el matrimonio, ya que el costo de una unión libre era superior a un matrimonio y que la pareja que quiere salir de una unión libre tenía menos obligaciones legales. Si esos son sus argumentos, ¡abogados legislen a favor de esa igualdad!

Yo creo que tener un familiar o amigo homosexual debe ser visto con cariño y aceptación. Con esto me ubico del lado de los que no son homofóbicos; pero oír que su agenda próxima es el derecho de los niños transexuales o que lucharán por la adopción de los niños, ya va en contra de lo que muchos consideramos familia... Que la moda, la ideología y la novelería no los haga equivocarse.