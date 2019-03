El Plan de Prosperidad del Gobierno con el FMI y su Acuerdo de Facilidad Extendida de Financiamiento es otra deuda más para beneficiar al fisco: US$ 4.200 millones en 3 años.

No crea empleo ni reactivación productiva. No atrae inversión de riesgo, igualdad de oportunidades ni protección social. No “protege a sectores más vulnerables”. Elimina a trabajadores de bajos salarios mientras consolida la burocracia dorada. No hay políticas sociales. Es otro embuste. En Ecuador toda persona de 65 años es un anciano (en latín significa senex=sabio).

En la década pasada, jóvenes revolucionarios, ignorantes, inexpertos y corruptos quebraron al país.

En Grecia se prefirió la juvenil “belleza” masculina.

En la república romana, los cargos importantes y de alta jerarquía eran solo para ancianos. Jehová dispuso que Moisés escoja 70 ancianos para que sean líderes, jueces y gobernantes del pueblo escogido. La Biblia (Éxodo 24).

El invencible Napoleón fue derrotado por un anciano enfermo (Mijaíl Kutúzov, 1812).

Al inicio de la Primera Guerra Mundial, invadida Prusia Oriental, el anciano general Hindenburg venció a los rusos (batallas de Tannenberg y Lagos Masurianos, 1914).

Otro anciano, Chiang Kai-shek, creó y dirigió Taiwán hasta su muerte. Cuando Japón atacó Pearl Harbor, Franklin D. Roosevelt puso al anciano Douglas Mac Arthur, de jefe de los aliados y los derrotó.

En la Segunda Guerra Mundial el anciano Winston Churchill venció al victorioso ejército alemán. Derrotó a Hitler.

Dos ancianos Konrad Adenauer y Ludwig von Erhard, cancilleres de Alemania, lograron la recuperación y milagro económico después del socialismo nazi. El anciano Ho-Chi-Min venció a EE. UU. en Vietnam y a Francia en Indochina.

Eloy Alfaro era ‘el Viejo Luchador’ y el anciano Velasco Ibarra gobernó 5 veces.

Educados en valores, los ancianos sí sabemos gobernar. ¡La sabiduría de los ancianos, la reflexión y la prudencia son positivas” (Eclesiastés 12, 12)!

Ancianos al poder.