Algo huele mal en la vía a la costa

La noticia cayó como un balde de agua fría para los moradores de la vía a la costa. La Municipalidad de Guayaquil no cerrará las canteras sino que las “regulará”. Según los funcionarios municipales, los dueños de las canteras deberán informar con anticipación a qué hora realizarán las explosiones, lo que en la práctica significa que nada cambiará. ¿En qué quedó el ofrecimiento de la alcaldesa de que presionará y buscará resultados de protección para los habitantes y de remediación ambiental, además de pedir la clausura de las canteras que funcionan de manera ilegal? ¿Es suficiente ordenar que se eche agua para controlar el polvo y que las volquetas que transporten el material sean cubiertas con una lona? Si se sabe que hay canteras que son ilegales, ¿por qué no se ha hecho nada hasta ahora y continúan operando al margen de la ley? Todas las medidas planteadas ya constan en la ley y sin embargo no han sido respetadas.

El pedido de los moradores es claro: las canteras deben desaparecer porque se encuentran dentro del límite urbano y en un área residencial, y se debe reparar el enorme daño ambiental que se ha hecho al sector y a la ciudad. Han sido años de contaminación ambiental y acústica.

A esto hay que sumar los olores nauseabundos que hay en el sector, originados por fábricas de balanceado y por descargas ilegales de aguas residuales y contaminantes, la desatención en las áreas verdes llenas de maleza, el insuficiente control del tránsito vehicular, etc., etc.

Las soluciones existen: no debe haber canteras dentro de los límites urbanos, exigir una remediación y compensación por el daño ambiental, salir las fábricas contaminantes, intervenir las áreas verdes, un mayor control del tránsito vehicular aplicando restricciones horarias a los vehículos pesados. Los concejales del distrito deben dar una respuesta inmediata.

‘Something is rotten in the state of Denmark’ (algo huele a podrido (o mal) en Dinamarca) se decía en una de las más famosas frases de Hamlet. Pero donde huele mal en Guayaquil es en la vía a la costa.