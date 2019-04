El suicidio como alegato final

Entro directo en materia y pregunto: ¿cuántos suicidios se darán en el Ecuador? ¿O hemos caído tan bajo en el manejo de situaciones que tienen que ver con el honor que únicamente tendremos prófugos? Robarle dineros al Estado debería ser considerado traición a la patria y eso es lo que finalmente es. Quienes lo hacen deberían de seguir el ejemplo de Judas o el de Alan García. Pegarse un tiro parecería una salida decente cuando el duro brazo de la ley, sin las manipulaciones a que estamos acostumbrados por acá, determina que hay razones suficientes para ordenar la prisión.

Una forma de ahorrarle al país, que se ha presidido por dos ocasiones, la vergüenza de un ex primer mandatario en la cárcel, puede ser desaparecer del planeta y que cada quien juzgue como desee el comportamiento asumido. ¿Es una forma suprema de la cobardía huir, para siempre, valiéndose de un disparo? ¿O es de una virilidad ejemplar tener las agallas de entregar a la justicia tan solo un cadáver? Creo que ahora es muy temprano para juzgar lo acontecido. Lo que queda claro es el comprometimiento y la magnitud de la corrupción que Odebrecht sembró en todo el continente.

¿Habrá en el Ecuador otros casos “ llamativos”? Con toda seguridad sí. ¿Los descubriremos algún día? Con seguridad no.

Yo no me resigno a vivir en un país de ladrones, donde la condición de político se ha degradado a niveles inaceptables. Creo que tengo derecho a exigir claridad en relación a todas las altas inversiones que, fundamentalmente con chinos y brasileños, se han dado en la República. No puede ser que por obra y gracia de la corrupción en casi toda la gran obra pública hay sobreprecios y subcalidad. Estafas.

Y también a preguntar por qué es creciente la magnitud del narcotráfico, y las narcoavionetas vuelan en nuestro espacio aéreo como los chapuletes en un veranillo. ¿Por qué gente descalificada y sospechosa sigue cerca del control de los vuelos y la gente seria que trata de controlarlos de la mejor manera, con los escasos recursos que posee, está en riesgo de ser cambiada de sus funciones? ¿Hasta dónde llega esa influencia?

´Feo está abril. Lo de Notre Dame, lo de Alan García y todo lo que por acá se sospecha’.