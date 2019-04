Crónica de una muerte anunciada

Ha vuelto al debate ciudadano el grave daño causado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al arrebatarle inconstitucional e ilegalmente el aporte estatal del 40 %, correspondiente a la fórmula tripartita de financiamiento y a su descontextualización legal, para dar cobertura a todos los ciudadanos, no solo a sus afiliados que son sus dueños, y apropiarse de sus recursos financieros. Los aportes obligatorios son pagados en un 12,15 % por el empleador y 9,45 % por el trabajador en relación de dependencia, acumulables durante toda su vida laboral. El “sistema de seguridad social” es la concepción doctrinaria filosófica de la prestación estatal del servicio social, cuyo financiamiento en salud debe provenir de fuentes permanentes del Presupuesto General del Estado, de manera oportuna y suficiente.

No puede confundirse con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es una entidad autónoma regulada por la ley, responsable de la prestación de las contingencias del seguro universal obligatorio a sus afiliados. Debe ser manejado de manera empresarial solidaria y no demagógica clientelar. Las nuevas prestaciones deben estar debidamente financiadas y los fondos y reservas del seguro universal obligatorio son propios, sin que ninguna institución del Estado pueda intervenirlos o disponer de ellos, menoscabando su patrimonio. El IESS es de sus afiliados no del gobierno.

Según las normas financieras de práctica universal, cuando una institución o prestación se encuentra en déficit, solo hay dos fórmulas para rehabilitarla o sacarla a flote: bajar los gastos o aumentar los ingresos. Es hora de tomar las medidas necesarias de manera técnica y profesional, no con la demagogia clientelar efectuada. Se puede implementar una fórmula equitativa y equilibrada, sin eliminar la gratuidad, regulando el coaseguro para bajar gastos y aumentar ingresos, que funcione como un verdadero seguro de salud, estableciendo una “franquicia” para activar la cobertura como parte de la responsabilidad del usuario, que no aporta mensualidades. Seguiré sugiriendo medidas.