Estafas y quiebra del IESS

Ramiro González, la pandilla de Correa y un espinoso granuja (Resolución 261-2009) robaron US $ 9.239 millones del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de los jubilados. Atracan el 20,6 % de los salarios (ahorro personal: 9,45 % y 11,5 % de empleadores). Quebraron los “aportes de pensiones” y el “fondo de salud” (2015). Eliminaron el 40 % de las pensiones (obligación del Estado) años 2015, 2016, 2017 y parte del 2018. (Resolución 501-13-noviembre 2015). No han restituido todo el robo. La Contraloría denuncia: US $378.000 les descontaron de sus salarios a 533 trabajadores del IESS en el reclutamiento, selección, contratación y nombramiento de personal y remuneraciones (1-enero 2013 al 31-mayo 2018).

Alianza PAIS y el Comité Revolución Ciudadana (CRC) “Cambio Generacional” se lo llevaron. La Superintendencia de Bancos escondió el atraco declarándolos “reservados”.

“Jamás seremos cómplices ni encubridores” (Paúl Granda presidente del IESS).

El déficit actuarial será (2053) de US$ 124.147 millones. El IESS es incapaz de administrar 760 unidades médicas. Las medicinas generan concusión, peculado y caducidad. Paúl Granda plantea aumentar aportes, edad de jubilación y hacer cambios en el cálculo. Lo rechazan afiliados, jubilados y toda la población.

El “sistema de reparto”: (Sistema Ponzi) y los “cálculos actuariales” (Pirámide de Madoff) son estafas financieras mundiales. Los nuevos afiliados “pagan” las pensiones de los jubilados. EL IESS está quebrado.

Yo propongo el nuevo sistema de “capitalización individual” que beneficia a 1.000 millones de trabajadores: Chile, Perú, Colombia, México, Uruguay, Bolivia, El Salvador, Costa Rica, Rep. Dominicana, Argentina (N. Kirchner se robó los fondos), Polonia, Eslovaquia, Hungría, Kazajistán, Rusia, Rumania, Bulgaria, Estonia, Latvija, Lituania, Croacia, Macedonia, Kosovo, Australia, Suecia, Reino Unido, Hong Kong, Nigeria, India, Armenia cambiaron “sus sistemas de pensiones” en favor de trabajadores y jubilados, sin políticos ni burócratas.