Acto de contrición

Cumbre en Roma, sobre pederastia en la Iglesia católica. Sí. No hay exageración cuando se la denomina como histórica. Hasta hace 15 años la norma se resumía en ignorar, callar, negar y esconder. Hoy se dio un proceso visible de ‘mea culpa’. Si bien me encantaría sumarme al optimismo de una iglesia que busca expiación y renovarse, hay tres aspectos fundamentales que no pueden no verse. (i) El silencio iba a ser contraproducente. 2016, Spotlight. 2019, Examen de conciencia. La presión mediática es lo que comienza a torcer el brazo de quien no quiere ceder. No solo eso, los escándalos se multiplicaron en los últimos 2 años: en cantidad, como en las figuras que iban cayendo. El silencio ante la realidad cristalizada se traduce a un insulto. La convocatoria de la cumbre no la califico entonces como “histórica” por haber nacido del arrepentimiento, sino de la necesidad. (ii) Entre quienes abogaron por la cumbre estaba el C9. El círculo de cardenales más cercanos al Papa. Que evidentemente, tendrían puestos en la primera fila. Entre esos George Pell. Sin la demanda, ni la justicia australiana, lo habríamos visto sentado con su sotana roja, capelo, birreta y anillo cardenalicio. Como uno más. Uno más de los escandalizados, de los indignados. Uno más de los que rezan. Y ahí es donde reside el problema. ¿Es un elemento escondido o un elemento escondido entre los de su clase? (iii) Por último. Evaluación de resultados. Los grupos más radicales esperaban ver cambios de fondo, como la anulación del celibato; iban a quedarse decepcionados. Ese punto no está en agenda. Sin embargo, eso no quita la ausencia de otras medidas: primero, no se permitió eliminar el secreto de confesión en caso de pederastia. Segundo, no se aseguró que las diócesis tengan la obligación de trasladar a la justicia civil los casos que conozcan; se sigue lavando la ropa sucia en casa. Y tercero, no hubo medidas contra los abusadores y encubridores ya conocidos. ¿Dónde quedó su expulsión? 1. Examen de conciencia. 2. Dolor de corazón. 3. Propósito de enmienda. 4. Confesión. Y 5. Penitencia. Esos son los pasos. En lo otro no hay más que relaciones públicas.