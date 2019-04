¿Por qué se le cargan al presidente? -Es que Moreno no dijo nada sobre los 10 de Luluncoto ni las megaobras. Ni sobre Quinto Pazmiño y Fausto Valdiviezo. Fue parte del gobierno y calló. Además, está lo de las INAS. -“No le hagas mate”, hermano. La respuesta es simple: Moreno creyó en Correa. Y le fue leal por eso. ¿Ahora resulta que la lealtad -en lugar de ser un mérito- es el antivalor,? Él -igual que muchos- se desencantó después al ver el monstruo en que se convirtió “el rematador” belga. Pero eso es un largo proceso mental. Las INAS deben ser investigadas, pero no es el momento. Además, hay que poner en la balanza las cosas. Esta semana se supo que el proyecto Dauvín para evitar las inundaciones y -dizque- dar riego a casi 170 mil ha, a un costo de 352 millones de dólares -como la mayoría de las megaobras- es un fiasco. Vinces está bajo las aguas. Miles de familia lo han perdido todo. Y ahora sus hijos pasan hambre. Todo, porque una banda de delincuentes cometió una más de sus fechorías. También sabemos ya, para qué “invirtieron 1.500 millones en El Aromo. Parece que el negocio era doble “refinamiento”, (Chapo Guzmán ‘style’). ¿Sabes cuántos miles de hogares ha destruido el tráfico de drogas? ¿Las INAS ocasionaron semejante daño? Hay que indagar, pero no aún. No es el momento. Bueno, ¿pero tú que eres? ¿Abogado del presidente? -No compadre. Yo solo digo que demuestra muy poca inteligencia debilitar su imagen en este momento. Justo antes de que se siente el nuevo oráculo del país a revisar todo lo que hizo JC Trujillo. Y parto de hechos, no de suposiciones: todos los nuevos dioses del Olimpo que he visto -sin excepción- han declarado que “revisarán” lo hecho por el transitorio. Y esto solo significa “a la m... los pastores, se acabó la Navidad”, pues es tirar abajo dos años de reinstitucionalización del país. En tales circunstancias, la nave llamada Ecuador necesita una mano férrea que lleve el timón en las turbulentas aguas que presagian la tormenta. Apoyemos al presidente. Solo piensa: ¿por qué el roedor belga puso a George a manejar los negocios y no a Lenín?