A defender a Lenín

Parece que no comprendemos realmente lo que pasa. Nos han convocado a elecciones. No son para “desaparecer” el Consejo de Participación. Son para ganarlo. No estamos en el mundo Konitos o en Disney. Vamos a una contienda. Y las contiendas se ganan, no se anulan. Una elección en la que -si Correa gana la votación- recupera el país y nosotros lo perdemos. Desconocerá lo actuado por el Consejo Transitorio. Botará a la Corte Constitucional, “la mejor de la historia”. Bueno, es un decir. Haber admitido esa acción de “inconstitucionalidad por omisión” le pone “los pelos de punta” a cualquiera. Pocas veces he visto adefesios como la tal demanda. Hicieron méritos para que -si Correa gana el Consejo- ponga otra. Y adiós país. -Ah...“Es que el poder moral del voto eliminará el Cpccs”. Y si Lenín no consulta, recogemos las firmas”. -Ya. ¿Saben lo que pasará? El padrón electoral es 13´261,994 votantes. El art. 104 de la Constitución exige el respaldo “de un número no inferior al cinco por ciento de personas...”. No tienen que recoger ninguna firma (son inconstitucionales), sino exigirle al CNE que señale día para que las personas que respaldan la consulta se presenten físicamente, como dispone la Constitución. Pero... ¿Quieren apostar?...recogerán las firmas. Y cuando presenten las 664.000, resultará que el papel pesa 0,24 g y no 0,25 g, como dice el CNE. Lo grave es que no solo quedará el famoso Consejo, sino el mayor engendro de la robolución que -cual caballo de Troya- permanece intacto: el bodrio de Montecristi. Lo hemos olvidado porque Lenín es un demócrata. Pero si el monstruo regresa, estamos perdidos. Por eso fue lo correcto que doña Eli impidiera tratar el tema de las “Inas” en la Asamblea. Claro que debe ser investigado. Pero no se puede ser tan caído de la hamaca para permitir que se lo haga antes de una votación. ¿No es curioso que aparezcan justo ahorita antes de las elecciones? Mi dedo apunta a un tenebroso ático en Bélgica. Quien trabaja a sol y sombra para crear el caos es el ratón belga. No pues... a defender a Lenín. La alternativa es Correa. ¿No lo ven? ¿Miopía?