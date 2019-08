Mauricio Macri perdió las primarias, que son el sondeo más preciso de todos, pues el escenario electoral se repite en octubre. Ante este panorama, tres preguntas: (i) ¿cómo ocurrió? (ii) ¿qué estrategia tomar? y (iii) ¿cuáles serán las repercusiones del cambio de mando (para Argentina y Latinoamérica)? Sobre las causas: empecemos eliminando posibilidades. No fue la dispersión de votos, pues la oposición al peronismo sigue agrupada en Juntos por el Cambio, o el “macrismo”. No fueron escándalos de corrupción, que en comparación al gobierno anterior, fueron mínimos. No fue abuso de poder, porque si algo hizo esta coalición fue tratar de recuperar la patria, llevando escándalos del pasado a la Corte. ¿Entonces qué? La respuesta está en la economía. El cambio propuesto por Macri se resumía en direccionar al país: disminuir el gasto público y los subsidios, aumentar la inversión extranjera, fortalecer al sector privado. La inversión extranjera no llegó, y no hubo cómo compensar los recortes que sufría la población una vez que cerraron la ayuda estatal. La vida se volvió más cara por la eliminación de subsidios y la devaluación de la moneda. Y para colmo, nueva deuda con el FMI que se traduce en más recortes. Y entonces, el eslogan: “Con Cristina estábamos mejor”. Mensaje captado. A pesar de las 13 causas judiciales de su vicepresidenta. Tengamos algo claro: cuando “mi” calidad de vida es lo que está en juego, poco importa lo que la persona hizo o dejó de hacer si no me afecta directamente. Convencerse es fácil: todos roban, pero ella por lo menos hacía, es una perseguida política, etc. En Argentina, el gobierno disminuyó las necesidades de su electorado y a su adversario. Eso nos lleva a la pregunta: ¿qué hacer? Posterior a los resultados, Macri anunció: “vamos a volver a aumentar el salario mínimo, dar bonos a empleados estatales, aumentar las becas...”, para que la devaluación que se desató poselección no afecte al argentino promedio. Más bien es para recuperar al argentino promedio. ¿Cuáles serán las repercusiones del cambio de mando? Antes de responder, veamos los resultados de esta última estrategia de lucha.