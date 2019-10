Volver a la normalidad

Hemos pasado una semana llena de caos. Esta ola de manifestaciones no ha traído más que un grave desfalco financiero y mucha incertidumbre, porque hasta el día de hoy no sabemos con certeza si es o no el fin de este trago amargo que estamos viviendo todos los ecuatorianos.

No es fácil empezar el día sabiendo que ha muerto gente en la calle a manos de policías o los mismos antisociales. Aún tenemos miedo de salir a las calles y la escasez de ciertos alimentos nos hace creer de una manera pesimista que estamos en el mismo camino que los venezolanos. Por el bien de toda la sociedad esperamos que el Gobierno llegue a un consenso.

Juan Alvarado