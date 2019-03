Vivamos a plenitud. El tiempo pasa y nos pasa

Todo día es precioso, un instante puede serlo todo, porque el tiempo pasa y no vuelve. Cuando nos encontramos con el paso ineludible del tiempo nos invade una culpa sobre lo pasado, si no hemos aprovechado nuestro tiempo. El tiempo no es hostil ni favorable, porque existe una eterna verdad, de que todos los tiempos ocupados y sobrantes son tiempos de vida. Lo más importante en la existencia son los momentos vividos, compartidos en plenitud. Es nuestro derecho y debemos aprovecharlo, atesorando los momentos con nuestra familia, hijos, nietos, amigos, siendo y haciendo siempre lo mejor, viviendo el presente, porque el camino que dejamos atrás no volverá y nada será como antes.

Francisco Landucci C.