Violencia, injusticia y saqueo del socialismo del siglo XXI

“No hay peor violencia, crimen e injusticia que un presidente, vicepresidente, ministros, asambleístas, alcaldes, prefectos, fiscales, jueces constitucionales, civiles y penales investidos de autoridades probas, asalten al Estado, dictaminen inconstitucionalmente, sancionen a inocentes y no lo hagan con quienes saquearon al Ecuador...”. “Es el mayor mal a una sociedad desvalida por la corrupción de quienes con su poder dictatorial controlaron la justicia para la dominación, silenciamiento, eternización y revolucionaria impunidad, certificado de honorabilidad con impronta de sangre, cárcel y lágrimas de cientos de miles de familias ecuatorianas, con más pobreza, hambre, imposibilidad de estudiar, de tener techo o salud, de acceder a un trabajo, etc.”. El SSXXI es coloniaje peor al español de 1492 en un supuesto mundo civilizado, educado y con desarrollo de la ciencia nunca visto. Sin justicia no existe nada, no hay democracia, Estado de derecho, instituciones, libertades ciudadanas y políticas, plural y libertaria educación en escuelas y colegios con la ideologización del Estado y escamoteo de la Autonomía de la ‘alma mater’. En pleno Bicentenario 2009, con la venia de intelectuales, expresidentes, autoridades, líderes políticos, sociales, indígenas, educativos, etc., imponían “saqueo, cárcel, mordaza y yugo”. Diego Gallegos R., en La Justicia ajusticiada, denuncia el calvario de los funcionarios judiciales que dijeron no a la dictadura y saqueo ante la Mesa de la Verdad y Justicia. En Venezuela llegó el fin de los “narco.tiranos.rob”, aquí el “SSXXI” ¿continúa?.

Juan Carlos Cobo