La venganza no es solución por lentitud de la justicia

Es innegable que en el Ecuador existen muchos casos de crímenes que por desgracia permanecen en la impunidad, sin embargo la venganza no es la solución para tratar de resolver los problemas permanentes por falta de una adecuada, ágil y oportuna acción de la justicia. Es verdad que en ciertas ocasiones fallan los jueces (cuando se demoran en emitir las respectivas boletas de captura para los presuntos responsables de cometer homicidios, femicidios o asesinatos), como también las autoridades de policía que están a cargo de las correspondientes investigaciones al conformarse con decir que los crímenes han sido resueltos y no lograr la detención de los supuestos agresores, pero esto no justifica que familiares de ciudadanos que han fallecido a manos de antisociales tomen las desafortunadas decisiones de buscar a determinadas personas para encargarse de “arreglar el asunto” o dejar las cuentas saldadas. Amerita que el Gobierno encamine sus esfuerzos para mejor el sistema de justicia del país y reducir al mínimo o eliminar la corrupción que siempre ha habido en el medio. Como resultado de aquello seguramente bajarán los niveles de violencia imperantes en la actualidad, que mantienen en constante tensión y zozobra a la colectividad.

Alfredo Muñoz L.