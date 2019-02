Venezuela: “Se debe proteger la ayuda humanitaria internacional”

La izquierda exige no intervención y diálogo con los asesinos. Sí pidió la intervención de la OEA por Zelaya que quiso perennizarse, y Lugo por razones políticas e intenciones similares. Y por Lugo la dupla Maduro-Patiño pidió a la milicia no hacer caso al Senado. ¿Golpe de Estado revolucionario? Los demócratas se enteran a los 20 años que estos son narcoterroristas. Si los “Estados de derecho” han sido atacados desde la mitad del siglo XX con la Internacional Socialista, el Foro de Sao Paulo de 1990 y el G-77 (que suman 134 países que controlan la ONU con los socialistas Guterres, Espinosa y Bachelet).

Los románticos dicen no al uso de las armas, no a la violencia y por qué permiten y avalan el genocidio por falta de alimentos, medicinas, hospitales, cárcel, tortura y crímenes. Que no ocurra como en Ibarra, la pérdida de Diana por la “inacción policial ante su asesino”, la muerte de Venezuela y América con sus hijos: “la libertad, la democracia, la vida y la dignidad humana”. La cúpula corrupta civil-militar huirá, el 95 % de militares está con su pueblo, a neutralizar a los peligrosos cubanos, mercenarios internacionales, colectivos, delincuencia, Hezbolá, FARC, ELN, etc. La coalición militar debe proteger la urgente ayuda humanitaria para que no se roben quienes asesinan a mansalva a los hermanos venezolanos, como a los nicaragüenses y cubanos apresados en la isla-cárcel en pleno siglo XXI. Es hora de actuar.

Juan Carlos Cobo Rueda

Quito