Venezuela debe convocar consulta y participación de la ONU

En la escuela se nos enseñó que el caraqueño Simón Bolívar, libertador de 5 naciones, era nuestro padre, por lo que vemos a Venezuela como país hermano. Posteriormente, muchos compatriotas atraídos por la prosperidad emigraron a ese país, que desde la época del dictador Juan Vicente Gómez, pese a la tiranía y gobiernos corruptos, transitó por una prosperidad y desarrollo poco vistos en Sudamérica. Lamentablemente, un seudosocialismo populista mal entendido, con el principio de que el petróleo venezolano es de propiedad del pueblo, repartió a manos llenas inmensos recursos, en vez de invertir en producción y desarrollo para estimular la economía, que penosamente siempre se basó en importaciones para el consumo, y no se generó un sistema productivo autónomo, habiendo tratado de emular un modelo totalitario fracasado, que en 60 años no ha podido resolver los problemas de su pueblo, expropiando y estatizando empresas, que ahuyentó la inversión nacional y foránea. La falta de preparación en ciencias del Estado, propició un entusiasmo pueril que no pudo prever las consecuencias nefastas que ahora vive el pueblo venezolano, peregrinando por el continente para trabajar en lo que sea, y a veces hasta mendigando, lo que nos duele en el alma. Sin embargo, la existencia de un gobierno paralelo, apoyado por un sector del concierto internacional, tampoco es solución, por lo que debería impulsarse una consulta popular con participación de la OEA o la ONU, que ratifique o revoque el mandato del gobierno actual, que debería someterse a sus resultados para definir una legitimidad cuestionada.

Jorge Chambers Hidalgo