“Valorar la creatividad porque genera soluciones”

Todos sabemos que esta vida no es color rosa y que necesitamos aunque sea un pasatiempo que elegimos si queremos aumentar nuestra creatividad, a nuestro modo y muchas veces de una manera divertida. Sin la creatividad no hubiesen soluciones, las cuales necesitamos todos los días de nuestra vida.

Si tenemos la oportunidad de conocer el pasatiempo de nuestros hijos o de algún ser cercano, ya sea cantar, escribir, pintar, modelar, bailar, jugar fútbol, manualidades, no las desvaloricemos. Al fin y al cabo son personas altamente emocionales que cuando presentan un trabajo de estos saben que se encontrarán en algún momento con personas que no tienen conocimiento artístico y que los tachan de querer llamar la atención, ser provocativos o sin tener los pies sobre la tierra, etc. Confiar en que encontraremos a personas en el camino ayuda a ser fuertes mentalmente pero mientras tanto, concentrémonos en nuestros sueños y más que todo en mejorar nuestra salud mental.

Que no nos distraigan comentarios destructivos.

Mostremos la verdadera humildad apreciando no solo lo que hace el prójimo por nosotros sino por él mismo.

Dejemos que nuestros hijos no tengan miedo de mostrar su personalidad ante el mundo, ya que a veces lo pasamos por el alto pero nuestros hijos suelen ser admirados por sus propios amigos y aquellos quizás sean el único ejemplo para ellos.

No veamos muy lejos a las personas de otros países que han alcanzado sus sueños; solo falta un Ecuador con mirada diferente con respecto a la importancia de usar la creatividad para nuestro beneficio y para los demás. Respetemos lo que hace el otro, por su salud; no es ningún juego. Consideremos que dudar de alguien sabiendo que lo hace con esfuerzo y pasión es una falta más de respeto, ya que los pasatiempos juegan un papel muy importante en la vida de las personas.

Nathalie Logroño