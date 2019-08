Urge obligación de cambio para la paz

Los tiempos actuales exigen actuaciones concretas. Un sentido de urgencia y obligación de cambio. La violencia y violaciones no pueden campear a sus anchas como si no sucediese nada. Según dato reciente de la ONU: más de 1,9 millones de niños han sido forzados a abandonar la escuela por una ola de ataques y amenazas en países africanos. No es cuestión de activar los enfrentamientos, pero sí de proceder de otro modo para que se respeten los derechos y obligaciones de todos los moradores del planeta. La fragmentación entre humanos no favorece a nadie en un mundo globalizado; no hay otra que el diálogo para abordar las preocupaciones legítimas de la ciudadanía mundial.

Víctor Corcoba