Una seguidilla de delitos

En Guayaquil, una joven mujer de 21 años fue robada, secuestrada y violada en cuestión de cinco horas.

Es urgente que los policías apliquen el saber escuchar, porque si fuera el caso de quien solicita ayuda sea una persona con trastornos mentales, en sus momentos de lucidez, su condición no la hace merecedora de ser ignorada; por el contrario, corresponde elevar un parte de novedad para trasladar a quien corresponda y se investigue si alguien cuida de ella o no, si sus actos son violentos o no, etc., para que sea trasladada a una casa de salud mental y así contribuir a su mejoría. La vigilancia del bienestar y seguridad es para todos.

Econ. Marysol del Castillo