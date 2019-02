Una izquierda impresentable

En Madrid -hablo por triste experiencia propia que está en los juzgados- la situación de gran parte de la izquierda es impresentable. Por un lado no tiene la excusa de sufrir un lavado de cerebro creciente desde hace dos generaciones por un Gobierno separatista. Por otra, no puede confundir un normal patriotismo solidario con nacionalismo discriminador, como en Cataluña. Para no hablar del caso increíble de Podemos, gran parte de ella se identifica con el feroz nacionalismo que tanto y tan claramente perjudica, otra vez en la historia, al resto de España, a las regiones donde esos filo separatistas -lo duro no es decirlo sino serlo- mal nacieron. Martín Sagrera C.