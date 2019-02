Un poco de atención al mercado artesanal

estuve en el mercado artesanal de la Julián Coronel. Hacía un calor terrible y dentro del mercado la sensación térmica era más aún. El aire acondicionado no funcionaba. Pregunté y me dijeron que casi nunca trabaja el aire y el Municipio no los atiende. Desde su inauguración, este mercado es un referente para las personas que viajan al exterior y desean llevar recuerdos; no se diga que es un punto obligado de turistas extranjeros que se maravillan y compran nuestros productos.

¿Por qué maltratar a los clientes? La idea es que se sientan confortables y compren. Van a lograr que los clientes busquen los malls para hacer sus compras, más caro pero confortables.

David E. Ricaurte Vélez