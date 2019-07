“Un periodismo actualizado”

Como lectora joven me he quedado gratamente impresionada por la apertura que han tenido hacia temas que, si bien es cierto, tocan la sensibilidad de unos cuantos, nos dicen a los demás que este medio escrito está evolucionando con la época. Me refiero a la cobertura que le han dado a temas como a la problemática de los embarazos en las niñas y al matrimonio igualitario.

El reportaje del matrimonio entre las dos mujeres extraordinarias y felices, abiertamente presentan al mundo que el amor siempre gana.

Gracias por entendernos a los lectores y permitir la equidad en su medio de comunicación.

Violeta Morán Carofilis