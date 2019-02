Un “milagro de vida” y reto para los médicos

Cuando nació mi hija Samantha le dieron una semana de vida. Ahora tiene 2 años y por eso la llaman “Milagro de Vida”. Hasta hoy ella sigue luchando por vivir. Su peso está por debajo del saludable para su edad y es flácida. Tras realizarle varias pruebas en el hospital Los Ceibos del Seguro Social, se descartó problemas neurológicos, gastrointestinales, cardiológicos y endocrinológicos. Aunque no tiene anemia y come bien, ella no gana peso; por eso es un desafío médico. En este hospital una doctora me ofreció un estudio médico completo para dar con el origen de su condición. Mientras tanto, por su delicada salud, ella se enferma y debemos gastar en ciertos exámenes y medicinas alrededor de un sueldo básico, cada dos meses.

En el hospital Los Ceibos he encontrado verdaderos médicos que han sido, además de excelentes profesionales y humanitarios, mis amigos y confidentes. Por eso agradezco a los especialistas que atienden a mi hija en ese hospital. Pido a la fundación de la esposa del presidente, Las Manuelas, del Plan Toda Una Vida, que nos ayuden con el carnet de discapacidad y ella pueda acceder al beneficio económico que brindan, sin tomar en cuenta el requisito de diagnóstico, ya que por su rara enfermedad se necesita una larga investigación para dar con él.

Julieta Mestanza Bailón