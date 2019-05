El turismo en nuestro país

Ecuador es un regalo de la naturaleza: 4 climas, ríos, lagunas, montañas, cordilleras, volcanes, pero no sabemos aprovecharlos. Desde 2013 hay una intensa campaña interna e internacional sobre turismo en el país. El Ecuador tiene potencia y condiciones para ser algo o alcanzar un objetivo, hay que trabajarlo. ¿Cómo pretender atraer el turismo cuando no tenemos requisitos esenciales? No basta con tener bellezas naturales, históricas y culturales, sin tener buena infraestructura, formación ciudadana, servicios básicos, de transporte, de seguridad y de comunicación.

El turismo terrestre funciona a medias y el fluvial es incipiente. Es paradójico que teniendo una extensa hidrografía, como la del Guayas, se carezca de estructura de transporte fluvial, como muelles. Hay que hacer conciencia fluvial, tenemos ríos, grandes afluentes, de kilómetros de rivera con acceso a muelles, no como auxiliar de carga, sino de turismo. Que también sirvan para el deporte acuático y pesca, como en otros países. Obras Públicas en conjunto con el Consejo Provincial deben planificar adecuadamente, con asesoría de profesionales urbanistas. Tenemos recursos para llegar ser potenciales turísticos, pero falta voluntad y fortalezas para convertirlo en realidad.

Lcdo. Robespierre Rivas